سفارة ألمانيا تُدين بشدّة عملية جربة

أدانت سفارة ألمانيا بتونس في بيان لها اليوم الأربعاء، عملية جربة التي جدّت الليلة الماضية « بأشد العبارات الممكنة ».

وأوردت السفارة في بلاغها، « إن كنيس الغريبة والحج السنوي هما ركيزتان ثابتتان للحياة اليهودية في تونس. فنحن ملتزمون بحماية الحياة اليهودية ومكافحة معاداة السامية وأي شكل من أشكال التمييز في جميع أنحاء العالم. »

ودعت السفارة إلى توضيح حيثيات العملية وما آلت إليه التحقيقيات.

وأعرب السفير بيتر بروغل وكذلك فريق سفارة المانيا في تونس عن عميق تعازيهم لأسر الضحايا من اليهود وقوات الأمن التونسية.

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