سفارة أمريكا بتونس تدعو إلى عدم التواجد بمنطقة التفجير الانتحاري

أكدت سفارة أمريكا بتونس في بلاغ لها اليوم الجمعة، أن فرق الطوارئ بصدد الاستجابة للانفجار الذي وقع صباح اليوم بالقرب من السفارة .

ودعت السفارة إلى عدم التواجد بالمنطقة ومراقبة وسائل الإعلام واتباع التعليمات الأمنية.

يُشار إلى أن التفجير الانتحاري جرى أمام البوابة الرئيسية للسفارة الأمريكية وقرب دورية أمنية بالمكان ما أدى إلى إصابة عدد من الأمنيين ومقتل الارهابيين

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