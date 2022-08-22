سفارة أمريكا: وفد الكونغرس حث تونس على اعتماد قانون انتخابي بشكل تشاركي

أكدت السفارة الأمريكية بتونس في بلاغ لها اليوم الاثنين، أن وفدا من الكونغرس الأمريكي يتكون من أعضاء مجلس الشيوخ وأعضاء مجلس النواب التقوا برئيس الجمهورية قيس سعيد في قصر قرطاج وبممثلين عن منظمات من المجتمع المدني التونسي.

وأشارت السفارة إلى أن أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب خلال اجتماعاتهم أعربوا خلال اجتماعهم عن دعمهم القوي للديمقراطية في تونس ولتطلعات الشعب التونسي إلى حكومة ديمقراطية شفافة تتجاوب وحاجاته وتخضع للمساءلة وتحترم حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتولي مستقبل البلاد الاقتصادي أولويتها.

وأبرزت السفارة بأن أعضاء الوفد أعربوا عن انشغالهم بشأن مسار تونس الديمقراطي وحثوا على أن تسارع تونس إلى اعتماد قانون انتخابي بشكل تشاركي ييسر أوسع مشاركة ممكنة في الانتخابات التشريعية المقبلة.

وشدد الوفد على أهمية قضاء مستقل ومجلس نيابي نشط فعال حتى يستعيد الشعب التونسي ثقته في النظام الديمقراطي، مشيدا بالدور الحيوي الذي يقوم به المجتمع المدني التونسي الناشط في بناء مستقبل سياسي يشمل الجميع.

يُشار إلى أن الوفد الأمريكي الذي قدم إلى تونس يومي 21 و22 أوت يتكون من أعضاء مجلس الشيوخ كريستوفر كونز (ديمقراطي من ولاية ديلاور)، وروبرت بورتمان (جمهوري من ولاية أوهايو)، وﭬاري بيترز (ديمقراطي من ولاية ميشيغن) ومن أعضاء مجلس النواب دايف دجويس (جمهوري من ولاية أوهايو)، وكريسي هولاهان (ديمقراطية من ولاية بنسيلفانيا)، ودايفيد برايس (ديمقراطي من ولاية كارولينا الشمالية) .

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