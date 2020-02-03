سفارة الصين بتونس تدعو إلى تجنب حالة الذعر إزاء انتشار فيروس كورونا

أكدت سفارة الصين بتونس في بيان أصدرته اليوم الاثنين، أن الصين لديها كامل الثقة والقدرة على السيطرة في وقت قريب على فيروس كورونا الجديد، وستواصل في هذا الصدد تعزيز تعاونها بشكل منفتح وشفاف مع المجموعة الدولية، ومع منظمة الصحة العالمية بالخصوص، والمساهمة في دعم الصحة العامة على المستوى العالمي.

و دعت السفارة إلى تجنب حالة الذعر وعدم المبالغة إزاء انتشار الفيروس، مؤكدة ان هذا الفيروس الجديد أقل خطورة وفتكا من فيروس « سارس » المتسبب في مرض المتلازمة التنفسية الحادة والذي ظهر سنة 2003 في الصين.

وجدّدت سفارة الصين بتونس، في ذات البيان، شكر وتقدير جمهورية الصين الشعبية لجميع الدول الصديقة ومن بينهم تونس وللمنظمات الدولية ،على تضامنها ودعمها القيم لها في مواجهة فيروس كورونا الجديد.

وكانت السلطات الصينية قد أعلنت اليوم الاثنين، ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا الجديد في البلاد إلى 362 شخصا وارتفاع إجمالي عدد المصابين به في سائر أنحاء الصين إلى ما لا يقل عن 17.238.

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