سفارة تونس بمدريد تنظم يوما ترويجيا لزيت الزيتون التونسي

نظمت سفارة الجمهورية التونسية بمدريد، يوم الثلاثاء 14 ديسمبر 2021، في إطار الاحتفال باليوم العالمي لشجرة الزيتون، يوما ترويجيا لزيت الزيتون التونسي حضره بالخصوص المدير التنفيذي للمجلس الدولي للزيتون وعدد من إطارات المجلس وثلة من رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة بإسبانيا بالإضافة إلى ممثلين عن الهياكل الاقتصادية الإسبانية ووسائل إعلام متخصصة.

وبهذه المناسبة، أشارت فاطمة العمراني الشرقي سفيرة الجمهورية التونسية لدى مملكة إسبانيا، إلى الأهمية التي توليها بلادنا لتطوير قطاع زيت الزيتون وتحسين جودة هذا المنتوج الذي يحضى بمكانة متميزة عالميا أكدتها عديد التتويجات الدولية التي حققها زيت الزيتون التونسي في السنوات الأخيرة، لعل أهمها حصوله على الجائزة الأولى للمسابقة العالمية لجودة زيت الزيتون « ماريو سوليناس 2021″ لأول مرة في تاريخ هذه المسابقة الهامة.

كما مثّل تكريم تونس خلال الدورة الأخيرة للصالون الدولي لزيت الزيتون EXPOLIVA، التي انعقدت بمدينة خاين الإسبانية خلال شهر سبتمبر 2021، واختيارها كأول ضيف شرف في الدورة القادمة لهذا الصالون الهام المزمع تنظيمها خلال سنة 2023، اعترافا متجددا بالدور الريادي لتونس في قطاع زيت الزيتون على المستوى الدولي.

وعلى صعيد آخر، تم التنويه خلال هذا اليوم الترويجي بعلاقات التعاون المتميزة التي تجمع بلادنا بالمجلس الدولي للزيتون والتزام تونس، العضو المؤسس لهذا المجلس، بمواصلة دعم جهود هذه المنظمة واستعدادها لوضع خبراتها ومهاراتها في مجال زيت الزيتون على ذمة الدول الشقيقة والصديقة.

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