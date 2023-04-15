سفارة تونس في الخرطوم: الجالية التونسية بخير

أعلنت السفارة التونسية في الخرطوم اليوم السبت، أن أفراد الجالية التونسية بخير و بأن مصالحها تتواصل معهم بشكل متواتر، وذلك على اثر التطورات الحاصلة في السودان والاشتباكات المسلحة التي اندلعت صباح اليوم السبت 15 افريل 2023.

ووضعت السفارة على ذمتهم أرقام الهواتف التالية: 00249963033806 / 002499632278601 / 00249900905900

يُشار إلى أن اشتباكات عنيفة تدور بين قوات الجيش السوداني وقوات « الدعم السريع »، في عدة مواقع في العاصمة الخرطوم وأماكن أخرى في البلاد.

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