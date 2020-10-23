سفارة فرنسا تفرض شروطا جديدة للسفر خاصة بالوافدين من تونس

أعلنت سفارة فرنسا بتونس اليوم الجمعة، أن السلطات الفرنسية ستتخذ إجراءات جديدة خاصة بالوافدين من تونس خلال الفترة القادمة وذلك تبعا لتوصيات المفوضية الأوروبية بإزالة تونس من قائمة البلدان التي يمكن من خلالها الدخول غير المقيّد للاتحاد الأوروبي.

وتتمثل هذه الإجراءات في اقتصار دخول التراب الفرنسي على المواطنين الفرنسيين وأفراد عائلاتهم، والحاملين لبطاقة إقامة.

كما سيُشترط تقديم تصريح على الشرف يضمن عدم حمل المسافر لأي أعراض لفيروس كورونا إضافة إلى تحليل كورونا (PCR) سلبي.

وأشارت السفارة إلى أن تحليل الـPCR غير إجباري لدخول الفضاء الأوروبي.

ونشرت السفارة قائمة للاشخاص الذين لن تشملهم الإجراءات الجديدة يمكن الإطلاع عليها عبر الرابط التالي https://bit.ly/35uOrsm.

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