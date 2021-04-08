سفراء الاتحاد الأوروبي يُؤكّدون حرصهم على نجاح التجربة التونسية اقتصاديا واجتماعيا

انعقد اليوم الخميس، لقاء حواري بمقر الاتحاد الأوروبي بتونس بين سفراء الاتحاد الأوروبي والأمين العام نور الدين الطبوبي و أنور بن قدور الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم الدراسات والتوثيق وعبد الرحمان اللاحقة خبير الاتحاد العام التونسي للشغل .

واستعرض الأمين العام مع سفراء الاتحاد الأوروبي أهمية مواصلة دعم التجربة الديمقراطية في تونس وفي المنطقة خاصة مع تحسن الوضع الليبي .

كما أكد الأمين العام على دور الاتحاد الأوروبي في دعم الاقتصاد التونسي وخلق فرص العمل في تونس مبرزا حرص الاتحاد على تشجيع الاستثمارات الأجنبية ببلادنا على قاعدة احترام شروط العمل اللائق وقوانين الشغل .

وبين سفراء الاتحاد الأوروبي دعمهم للتجربة التونسية و حرصهم على نجاحها اقتصاديا واجتماعيا وتقديرهم لتجربة الاتحاد في انجاح الحوار و التوافق في تونس .

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