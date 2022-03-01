سفراء الاتحاد الاوروبي بتونس يعبرون عن تضامنهم مع اوكرانيا

عبر كل من سفير الاتحاد الاوروبي وسفراء دول الاتحاد بتونس خلال اجتماع لهم اليوم الثلاثاء بالعاصمة، عن تضامنهم مع اوكرانيا وشعبها ودلك بحضور السفير الاوكراني لدى تونس فلودومير كومانيتس.

وصرح سفير الاتحاد الاوروبي بتونس ماركوس كورنارو لوكالة تونس افريقيا للانباء بأن هدف الاجتماع هو « تأكيد تضامننا التام مع اوكرانيا » وذلك في حضور السفير الاوكراني.

وأضاف كورنارو « نحن نتابع من كثب الاحداث في اوروبا وجميعنا مصدومون من هدا الاعتداء العسكري الصارخ على مبادىء الامم المتحدة كافة …. وعلى بلد حر وسيد ».

من جهته، وصف السفير الاوكراني بتونس الاجتماع مع سفراء الاتحاد الاوروبي بتونس بـ « البالغ الاهمية » مشيرا الى أن الاجتماع شكل مناسبة للاطلاع على الوضع الحالي في اوكرانيا.

واعتبر السفير الاوكراني أنه من المهم لبلاده ان تحصل على دعم حقيقي وأن تشعر بتضامن شركائها واصدقائها وفي مقدمتهم الاتحاد الاوروبي.

وصرح كومانيتس أنه أطلع السلطات التونسية على « ما يجري في اوكرانيا » وحرص على التذكير بالمساعدة التي قدمتها بلاده في اجلاء الطلبة التونسيين من اوكرانيا.

وأوضح كومانيتس بأن معظم الطلبة التونسيين غادروا اوكرانيا ويوجدون حاليا في أرمينيا وبولونيا من حيث سيتولى الجيش التونسي مهمة إعادتهم الى تونس.

كلمات البحث :أوكرانيا;تونس;سفراء