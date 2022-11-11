سفيان الهميسي رئيسا مديرا عاما لمؤسسة «تونس للأقطاب التكنولوجية الذكية»

أعلنت وزارة تكنولوجيات الإتصال في بلاغ لها اليوم الجمعة، أنّه تمّت تسمية سفيان الهميسي رئيسا مديرا عاما لمؤسسة « تونس للأقطاب التكنولوجية الذكية » بمقتضى الأمر عدد 808 لسنة 2022 المؤرخ في 9 نوفمبر 2022.

و سفيان الهميسي، هو مهندس عام متحصل على الشهادة الوطنية لمهندس إختصاص إعلامية متخرج من المدرسة الوطنية لعلوم الإعلامية، له خبرة مهنية في مجال تكنولوجيات المعلومات وإدارة المشاريع الوطنية، تتجاوز 25 سنة وشغل سابقا العديد من الخطط الوظيفية على غرار مدير عام الإعلامية وتطوير نظم المعلومات بوزارة الداخلية بقسم الشؤون المحلية منذ سنة 2017، ومدير عام المركز الوطني للإعلامية بين سنة 2015 وسنة 2017 ومدير عام نظم المعلومات بوزارة تكنولوجيات الاتصال بين سنة 2014 و سنة 2015 ومدير عام الاستراتيجية والتخطيط بكتابة الدولة للتكنولوجيا و غيرها من المهام ذات الطابع التنظيمي و الإستراتيجي للقطاع.

كلمات البحث :الأقطاب التكنولوجية;رئيس;سفيان الهميسي