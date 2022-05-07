سفيرة السعادة التونسية تُتوّج بلقب بطولة مدريد للتنس

تُوّجت سفيرة السعادة التونسية بطلة التنس العالمية أنس جابر مساء اليوم السبت، بلقب بطولة مدريد للسيدات من فئة 1000 نقطة بعد فوزها على الأمريكية جيسيكا بيڤولا بمجموعتين مقابل مجموعة.

وهذا اللقب الثاني لجابر في مسيرتها بعد دورة برمنغهام الإنقليزية العام الماضي على الملاعب العشبية عندما أصبحت أول لاعبة عربية تحقق لقبًا ضمن دورات رابطة المحترفات.

وقالت جابر بعد الفوز « خسرنا العديد من النهائيات، لذا أنا سعيدة أننا تمكنا من الفوز اليوم أشكر كل من دعمني اليوم » .

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