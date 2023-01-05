سفيرة كندا الجديدة تُؤكّد استعداد بلادها مواصلة برامج التعاون مع تونس

استقبلت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان بعد ظهر اليوم الخميس، بقصر الحكومة بالقصبة سفيرة كندا الجديدة بتونس لوران ديغير Lorraine Diguer.

ورحبت رئيسة الحكومة بالديبلوماسية الكندية معبّرة عن تمنياتها لها بالنجاح والتوفيق في أداء مهامها الجديدة في تونس.

وتطرق اللقاء إلى برامج التعاون الثنائي بين تونس وكندا في مختلف المجالات خاصة التعليم العالي والبحوث والابتكار والصحة وصناعة مكونات الطائرات.

ونوّهت رئيسة الحكومة بما تشهده العلاقات التونسية الكندية من تطور خاصة على صعيد التعاون الجامعي واحتضان الكفاءات الجامعية والعلمية، ومساهمتها في تطوير البرامج الاجتماعية في بلادنا وخاصة منها برنامج « تمكين المرأة » الموجّه للمرأة التونسية.

من جانبها نوّهت السفيرة الكندية بنجاح تونس في تنظيم القمة الفرنكفونية التي انعقدت خلال شهر نوفمبر الماضي بجزيرة جربة، كما عبرت عن استعداد بلادها لمواصلة برامج التعاون القائمة بين البلدين.

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