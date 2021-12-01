سفير ألمانيا بتونس: ألمانيا ستُواصل دعم تونس والوقوف إلى جانبها لتجاوز التحديات

أعرب سفير ألمانيا بتونس بيتر بروغل خلال لقاء جمعه برئيسة الحكومة نجلاء بودن اليوم الأربعاء، عن حرص ألمانيا إنجاز برامج التعاون الثنائي المتفق عليها مع تونس في مختلف المجالات مع التأكيد على عزم بلاده مواصلة تقديم الدعم اللازم لتونس خصوصا في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي.

وجدّد سفير ألمانيا بتونس دعم ألمانيا لبلادنا ووقوفها الى جانبها قصد مساعدتها على تجاوز التحديات الاقتصاديّة والاجتماعيّة.

من جهتها، نوّهت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان خلال القاء، بالمستوى الذي بلغته العلاقات التونسية – الألمانية في العشرية الأخيرة والدعم الألماني المستمرّ لبلادنا، مؤكّدة على ضرورة مواصلة التشاور بين الجانبين لمزيد تعزيز علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية.

كما استعرضت بودن بالمناسبة الخطوط الكبرى لبرنامج الاصلاحات الاقتصادية الذي ستنفذه الحكومة من أجل إنعاش الاقتصاد الوطني والذي يكتسي أهميّة قصوى ضمن الأولويات التي تعمل الحكومة على إنجازها.

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