سفير ألمانيا بتونس بعد انتهاء مهامه: أغادر تونس بوخزة في القلب

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد بعد ظهر الإثنين 29 جوان 2020، بقصر قرطاج سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بتونس اندرياس راينيكي الذي أدى له زيارة توديع بمناسبة انتهاء مهامه ببلادنا.

ومنح رئيس الدولة السّفير الألماني الصنف الأول من وسام الجمهورية التونسية، تقديرا للأعمال التي قام بها طيلة فترة توليه لمهامه في تونس ولما بذله من جهد دعما لأواصر الصداقة بين البلدين.

وثمن رئيس الجمهورية مستوى التقدم الذي بلغته الشراكة بين تونس وألمانيا في عديد مجالات التعاون على المستوى الثنائي وفي إطار مؤسسات الاتحاد الاوروبي، والدعم الذي قدمته ألمانيا لتونس وخاصة خلال السنوات الأخيرة.

وأعرب السفير الألماني عن تقديره الكبير لرئيس الدولة والشرف الكبير الذي ناله بتوسيمه بالصنف الأول من وسام الجمهورية، معتبرا أن هذا التشريف يتجاوز شخصه ليطال كل مساعديه ممن ساهموا ولازالوا يساهمون في دعم التعاون التونسي الألماني.

وقال في تصريح إثر اللقاء « أغادر تونس بوخزة في القلب، لكن بارتياح كبير واطمئنان على أن تونس رغم الصعوبات فإنها ستجد طريقها للازدهار إلى جانب أوروبا وافريقيا والبلدان العربية ».

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