سفير ألمانيا يُؤكّد استعداد بلاده تطوير قدرات المؤسسة العسكرية التونسية



استقبل وزير الدفاع الوطني عماد مميش صباح اليوم الاثنين، بمقر الوزارة سفير ألمانيا الفيدرالية بتونس Peter Prugel.

وأشاد وزير الدفاع الوطني بالمناسبة بالتعاون العسكري القائم بين البلدين في مجالات متعدّدة وأصبح مثالا يحتذى به في العلاقات الثنائية مع البلدان الشقيقة والصديقة، معبّرا عن أمله في أن يشهد هذا التعاون مزيدا من التطور في المجالات ذات الاهتمام المشترك على غرار تأمين الحدود والتكوين والتدريب وتبادل الخبرات.

ومن جهته، نوّه سفير ألمانيا بتونس بالمستوى الذي بلغه التعاون العسكري بين تونس وألمانيا مجدّدا استعداد بلاده لمزيد دعم وتطوير قدرات المؤسسة العسكرية التونسية.

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