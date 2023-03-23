سفير ألمانيا يُؤكّد استعداد بلاده مساندة جهود تونس في النّهوض الاقتصادي

استقبل وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتّونسيين بالخارج نبيل عمّار اليوم الخميس 23 مارس 2023، Peter Prügel، سفير جمهوريّة ألمانيا الاتّحاديّة بتونس، الذي هنّأه على نيل ثقة رئيس الجمهوريّة.

ونوّه الوزير بالطّابع المتميّز للعلاقات الثّنائيّة، معبرا عن الرغبة في تطويرها في جميع المجالات.

من جهته، أعرب السّفير الألماني عن اعتزاز بلاده بمستوى العلاقات مع تونس وعن استعداد ألمانيا الدّائم لمساندة جهود بلادنا في النّهوض الاقتصادي والتّنمية المستدامة وفي معاضدة مساعيها ضمن مؤسّسات الاتّحاد الأوروبي وصندوق النّقد الدّولي.

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