سفير أمريكا: نعمل على مزيد ترفيع المبادلات التجارية مع تونس

استقبلت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان صباح اليوم الخميس، بقصر الحكومة بالقصبة سفير الولايات المتحدة الأمريكية الجديد بتونس جوي هود Joey Hood، ورحبت رئيسة الحكومة بالدبلوماسي الأمريكي معبّرة عن تمنياتها له بالنجاح والتوفيق في أداء مهامه الجديدة في تونس.

ونوهت رئيسة الحكومة خلال اللقاء بعراقة العلاقات بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية، كما استعرضت بالمناسبة الوضع الاقتصادي والاجتماعي في تونس ومدى التقدم في تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، مع الاشارة الى اهمية الصعوبات والعقبات والتحديات التي تواجه المسار الاصلاحي.

من جانبه، عبّر جوي هود عن رغبة الجانب الأمريكي في تدعيم التعاون الاقتصادي مع تونس لا سيما من خلال العمل على مزيد ترفيع المبادلات التجارية بين البلدين و تعزيز التعاون في مجالات الطاقات المتجددة والاقتصاد الاخضر.

وجدد السفير التأكيد على مواصلة دعم بلاده لتونس في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي وفي سعيها لتنفيذ الاصلاحات الضرورية لتعافي اقتصادها.

كلمات البحث :تونس;سفير أمريكا;مبادلات