سفير أمريكا يُؤكّد التزام بلاده بدعم القطاع الفلاحي في تونس

استقبل وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري عبد المنعم بلعاتي اليوم الأربعاء 29 مارس 2023، سفير الولايات المتّحدة الأمريكيّة جوي هود والوفد المرافق له.

وتناول اللّقاء مجالات التّعاون الثّنائي في القطاع الفلاحي وتبادل الخبرات والاستئناس بالتّجارب المعتمدة وطرق تنفيذ برامج ومشاريع التّعاون قصد تحقيق الأهداف المرسومة.

كما تطرّق الجانبان إلى صعوبة المرحلة وتتالي الأزمات الصحيّة والأمنيّة والبيئيّة على المستوى العالمي ومالها من تأثير على الأمن المائي والغذائي.

وفي هذا السياق، أكّد الوزير على ضرورة تظافر الجهود الدّوليّة لتحقيق الصمود أمام كل الصعوبات التي تعترض القطاع الفلاحي.

من جهته، أكّد سفير الولايات المتّحدة الأمريكيّة التزام بلاده لدعم القطاع الفلاحي بتونس.

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