سفير الاتحاد الأوروبي: يجب المحافظة على ترسيخ الدّيمقراطية في تونس واحترام الدستور

أكد سفير الاتحاد الأوروبي بتونس، ماركوس كورنارو، خلال ندوة صحفية انعقدت اليوم الخميس، أنّ برلمانيين أوروبيّين يدعمون « عودة سريعة » إلى النظام الدّستوري الذّي « ناقشه » و »تشاور » بشأنه كلّ الفاعلين في المجتمع التونسي.

ولاحظ كورنارو خلال ندوة صحفية اليوم الخميس، أنّ وفدا عن اللجنة الفرعية « لحقوق الإنسان » بالبرلمان الأوروبي، أدّت زيارة إلى تونس من22 إلى 24 ماي 2022، بهدف إدراك الرّهانات الدّيمقراطية الموجودة حاليّا بالبلاد.

وبيّن ماركيز كورنارو أنّ المحادثات ركّزت على مسائل تهمّ دولة القانون وخاصّة منها القرارات المتتالية لحلّ المؤسّسات الدّستورية وحلّ مجلس نواب الشعب، والمخاطر المتّصلة بتجميع السّلط، ملاحظا أنّه تمّ التعبير على الكثير من « المخاوف » إزاء تجميع السّلطات في يد شخص واحد (رئيس الدّولة) و »الانحراف بالسلطة » وهو ما يمثّل تهديدا حقيقيا للمكتسبات الدّستورية للبلاد. وأكّد أنّ العودة إلى الوضع الدّيمقراطي في أقرب الآجال وعودة النشاط البرلماني يمثّل محطّات « مفصليّة » بالنسبة إلى تونس.

كما شدّد على وجوب « المحافظة على ترسيخ الدّيمقراطية في البلاد واحترام دولة القانون واحترام الدستور أيضا »، لكنّه أكّد أنّ الإتحاد الأوروبي سيبقى مع ذلك مساندا للشعب التونسي.

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