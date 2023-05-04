سفير الاتحاد الأوروبي يُؤكّد تقديره لمسار الإصلاح السياسي في تونس

استقبل رئيس مجلس نواب الشعب ابراهيم بودربالة بعد ظهر اليوم الخميس 4 ماي 2023، بقصر باردو Marcus Cornaro سفير الاتحاد الأوروبي بتونس.

وتقدّم الضيف في بداية اللقاء بتهانيه الى رئيس المجلس بمناسبة انطلاق أشغال البرلمان وانتخابه رئيسا له، معربا عن يقينه في أن نجاح الانتخابات التشريعية وانطلاق عمل المؤسسة البرلمانية تشكل عناصر أساسية في السير نحو الاستقرار المنشود في تونس على مختلف الأصعدة.

وقد أعرب السفير عن تقديره لمسار الإصلاح السياسي في تونس وما توصّل اليه من نتائج إيجابية افضت الى انتخاب برلمان جديد، مبديا اهتمامه بخصوصيات وظائف المؤسسة البرلمانية وتركيبتها وأولويات عملها في المراحل القادمة، فضلا عن علاقاتها بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم.

وأكّد السفير في السياق ذاته، ما يوليه البرلمان الأوروبي من اهتمام بعلاقاته مع تونس، مذكّرا في هذا الصدد بالمجموعة المكلّفة بالعلاقات مع تونس صلب هذه المؤسسة واستعدادها لمواصلة التعاون القائم بين المؤسستين.

من جهته، عبّر إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب عن ارتياحه للتعاون القائم بين تونس والاتّحاد الأوروبي ومدى التقدّم في تنفيذ برامج التعاون ومرافقة الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تقوم بها تونس، معربا عن الامل في ان يتواصل هذا الدعم على مختلف الأصعدة.

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