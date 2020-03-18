سفير الصين يتبرّع بنصف راتبه لتونس ووصول دفعة أولى من الهبة الصنية

أعلنت سفارة الصين بتونس على صفحتها الرسمية بالفايسبوك اليوم الأربعاء 18 مارس 2020، أن السفير الصيني وانغ وانبن، قرّر التبرع بنصف راتبه لتونس في إطار مجابهة فيروس كورونا بتونس.

وأشارت السفارة إلى أن جمهورية الصين قدمت دفعة أولى من الهبة الصينية لتونس تتمثل في 20000 قناع طبي جراحي و1000 نظارة وقائية ومعدات أخرى، في انتظار وصول الدفعة الثانية في وقت لاحق.

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