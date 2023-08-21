سفير الكامرون يُؤكّد مساندته لموقف تونس في تطبيق القانون على تُرابها

استقبل وزير الدّاخليّة كمال الفقـي اليوم 21 أوت 2023، بمقرّ الوزارة سفير جمهُوريّة الكامرُون بتُونس سامويل دجوبو Samuel DJOBO والوفد المُرافق لهُ، حيثُ كان اللقاء مُناسبة لتبادل الآراء حول واقع التّعاون في مجالات إختصاصات وزارتي الدّاخليّة بالبلدين، هذا وأكّد الطرفان على عراقة علاقات الأخوّة والصّداقة بين تُونس والكامرُون وضرُورة مزيد دعم التّعاون المُشترك على كافّة المُستويات.

وقد كان اللقاء مُناسبة للتحاور والتشاور حول موضُوع الهجرة غير النظاميّة وخاصّة ما يتعلق بالجالية الكامرُونيّة بتُونس حيثُ تمّ الإجماع على أن الهجرة غير النظاميّة مرفُوضة وأنهُ لا بُدّ من تظافُر الجهُود بين كافّة الأطراف المُتداخلة قصد وضع حدّ لها وحماية شبابنا من الشّبكات الإجراميّة الناشطة في مجال الإتجار بالبشر، علاوة على ضرُورة اعتماد مُقاربة شاملة ذات بُعد تنموي لحلّ مُشكلة الهجرة غير النظاميّة من دُول إفريقيا جنُوب الصّحراء.

هذا وعبّر السّفير عن مُساندته لموقف تونس في بسط سيادتها وتطبيق القانون على تُرابها والنظر في دعم مجهُودات إعادة المُهاجرين غير النظاميّين الكامرُونيّين الوافدين على التراب التونسي إلى بلادهم بطريقة تحفظ كرامتهم.

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