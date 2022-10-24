سفير اليابان: سأحرص على تفعيل مخرجات ندوة تيكاد 8 ومشاريع التعاون المنبثقة عنها

استقبل السيد عثمان الجرندي وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، يوم 24 أكتوبر 2022، Takeshi Osuga سفير اليابان المعيّن بتونس، الذي سلّمه نسخة من أوراق اعتماده.

وعبّر السيد الوزير عن تمنياته بالنجاح والتوفيق للسفير الياباني الجديد، مؤكدا استعداد السلطات التونسية لتوفير كافة الظروف الملائمة التي تمكنهّ من أداء مهامه على أكمل وجه.

وأشاد الوزير بروابط الصداقة والتعاون بين البلدين، مؤكدا حرص بلادنا على مزيد تعزيز العلاقات مع اليابان في مختلف المجالات واستكشاف فرص جديدة وواعدة للتعاون، في ظل الآفاق الواعدة لإقامة شراكة فاعلة على المستوى الثنائي أو في إطار التعاون بين تونس واليابان وإفريقيا.

ومن جانبه، عبّر السفير الياباني عن فخره واعتزازه بتعيينه سفيرا لبلاده في تونس، مؤكدا عزمه على مواصلة تعزيز العلاقات المتينة والمتميزة بين البلدين

و أعرب السفير عن شكر بلاده لتونس على جهودها ودورها الفاعل في إنجاح ندوة طوكيو الدولية للتنمية في إفريقيا : تيكاد -8 ، مؤكدا أنه سيحرص خلال الفترة المقبلة على تفعيل مخرجات هذه الندوة ومشاريع التعاون التي انبثقت عنها، تناغما مع ما يوليه الجانب الياباني من أهمية لجعل التعاون مع تونس مثالا يحتذى للتعاون الياباني-الافريقي.

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