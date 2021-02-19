سفير بريطانيا يُؤكّد استعداد بلاده لمرافقة تونس في الإصلاحات الاقتصادية

التقى رئيس الحكومة هشام مشيشي ظهر اليوم الجمعة 19 فيفري 2021، بقصر الحكومة بالقصبة سفیر المملكة المتحدة بتونس إدوارد أوكدان.

ومثل اللقاء فرصة لاستعراض الاستحقاقات الثنائية القادمة، خاصة وان بريطانيا تترأس هذه السنة مجموعة الدول الصناعية السبع.

واعتبر الطرفان أن مستوى العلاقات الاقتصادية بقي دون مستوى العلاقات السياسية القائمة بين البلدين، مؤكدين على أنه هناك مجالات كثيرة وفرص للتعاون الاقتصادي بين البلدين.

وأكد رئيس الحكومة خلال هذا اللقاء، على عمق روابط الصداقة والتعاون القائمة بين بريطانيا وتونس داعيا الى مزيد تدعيمها في المستقبل لما فيه خير لشعبي البلدين.

كما شدّد رئيس الحكومة على ضرورة إعطاء دفع جديد للعلاقات الاقتصادية بين البلدين خاصة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وثمّن هشام مشيشي وقوف بريطانيا إلى جانب تونس في مجهوداتها لمجابهة انتشار فيروس كورونا.

من جانبه، أكد سفير المملكة المتحدة بتونس ادوارد أوكدان على رغبة بلاده في تدعيم الاستثمارات البريطانية في بلادنا معتبرا ان انعقاد الدورة الأولى لمجلس الشراكة التونسي البريطاني خلال الثلاثي الثاني من هذه السنة سيكون له دور كبير في دفع التعاون الاقتصادي وتطوير حجم المبادلات بين البلدين.

ورأى السفير البريطاني أن الاقتصاد التونسي يتوفر على عدة قطاعات هامة يمكن التعاون فيها وخاصة القطاع التجاري، معربا عن استعداد بلاده لمرافقة تونس في الإصلاحات الاقتصادية التي تنوي القيام بها، خاصة وان تونس وبريطانيا تتقاسمان مبادئ الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان نفسها.

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