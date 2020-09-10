سفير تونس في الأمم المتّحدة يستقيل من السلك الدبلوماسي

أعلن سفير تونس في الأمم المتّحدة قيس قبطني في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية اليوم الأربعاء، استقالته من السلك الدبلوماسي بعد قرار السلطات التونسية إعفاءه من منصبه، مرجعا القرار إلى المحيطين برئيس الجمهورية قيس سعيّد.

واعتبر قبطني في تصريحه بأن قرار استقالته من السلك الدبلوماسي مسألة شرف ومبدأ، مؤكدا أنّه لم يعلم بقرار وزارة الخارجية إعفاءه من مهامه واستدعاءه إلى تونس إلا الثلاثاء ومن خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعرب قبطني عن أسفه لقرار السلطات التونسية تغيير سفيرين في غضون سبعة أشهر، معتبرا أنّ هذا الأمر « سيئ جدا لصورة تونس ».

يُشار إلى أن قرار تونس تغيير سفيرها في الأمم المتّحدة هو الثاني في غضون سبعة أشهر، في الوقت الذي تشغل فيه حتى نهاية العام 2021 مقعدا غير دائم العضوية في مجلس الأمن.

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