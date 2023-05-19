سفير روسيا: نأمل أن تشارك تونس في المؤتمر الاقتصادي الروسي الافريقي بوفد رفيع المستوى

استقبل رئيس مجلس نوّاب الشعب ابراهيم بودربالة ظهر اليوم الجمعة 19 ماي 2023، بقصر باردو Alexandre ZOLOTOV، سفير روسيا بتونس، بحضور عز الدين التايب النائب مساعد الرئيس المكلّف بالعلاقات الخارجية وبالتونسيين بالخارج والهجرة.

وتقدّم السفير في بداية اللقاء بتهانيه الى رئيس المجلس، وسلّمه رسالة تهنئة من نظيره Viatcheslav Volodine رئيس مجلس الدوما الروسي بمناسبة انطلاق أشغال المؤسسة البرلمانية وانتخابه رئيسا لها.

وأكّد ما يتميز به التعاون بين تونس وروسيا من تطوّر، والرغبة المشتركة في مزيد دعمه خاصة في مجالات الاقتصاد والتجارة والسياحة. كما ابرز ما توليه بلاده من أهمية لعلاقاتها مع تونس، وأشار في هذا الإطار الى المؤتمر الاقتصادي الروسي الافريقي الذي ستحتضنه روسيا قريبا، معربا عن أمله في أن تشارك تونس في هذا المؤتمر بوفد رفيع المستوى.

وعبّر سفير روسيا بتونس عن تقديره للخطوات الإيجابية التي ما فتئت تقطعها تونس في مسار البناء الجديد، مؤكّدا أن ما تمّ تحقيقه يعدّ أرضية ملائمة لمواصلة التعاون القائم بين البلدين وتنويع مجالاته خاصة في المجال البرلماني. وأبرز في هذا الاطار ضرورة العمل على مزيد توطيد العلاقات بين البرلمانيين من البلدين وتوفير فرص اللقاء بينهما.

وأعرب رئيس مجلس نواب الشعب عن ارتياحه للعلاقات التاريخية الممتازة القائمة بين تونس وروسيا ولنسق التعاون الثنائي، مؤكّدا الرغبة في مزيد تطويره لاسيما في ميادين الاقتصاد والتجارة والسياحة. كما أشار الى أهمية التعاون القائم بين البلدين في مجال التعليم العالي، مبرزا في هذا السياق أهمية عدد الطلبة التونسيين الذي يزاولون دراساتهم الجامعية في روسيا وما يحظون به من حسن قبول.

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