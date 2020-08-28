سفير فرنسا يُؤدّي زيارة توديع لرئيس الجمهورية بمناسبة انتهاء مهامه في تونس

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد اليوم الجمعة 28 أوت 2020، بقصر قرطاج، سفير فرنسا بتونس أوليفيي بوافر دارفور الذي أدّى له زيارة توديع بمناسبة انتهاء مهامه في بلادنا.

وتناول اللقاء علاقات الصداقة المتميزة التي تجمع البلدين ومختلف الإنجازات التي تحققت إلى حدّ الآن في إطار تعزيز علاقات التعاون بين الجانبين التونسي والفرنسي.

كما تمّ التطرق إلى الاستحقاقات المقبلة وسبل تكثيف الجهود من أجل مزيد الارتقاء بالتعاون المشترك في كافة المجالات.

وفي تصريح عقب اللقاء أشاد السفير الفرنسي بمناخ الديمقراطية الذي تعيشه تونس مؤكدا حرص فرنسا على مواصلة دعمها لتونس.

وذكر في هذا السياق بالتعاون التونسي الفرنسي الذي أثمر مصادقة مجلس الأمن على مشروع قرار مشترك بخصوص جائحة كورونا، كما ذكر بزيارة الرئيس قيس سعيد الى فرنسا في شهر جوان الماضي واللقاء الذي جمعه بالرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون مجددا استعداد فرنسا لتقديم المساعدة التي تم الإعلان عنها حينها والمتمثلة في تقديم دعم لتونس قيمته 350 مليون يورو وتجسيد مختلف المشاريع التي تم الإعلان عنها ومنها بالخصوص المتعلقة بالتكوين لفائدة الشباب.

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