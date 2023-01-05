سفير فرنسا يُؤكّد دعم بلاده لتونس ومرافقتها في مسارها الاصلاحي

استقبلت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان بعد ظهر اليوم بقصر الحكومة بالقصبة سفير فرنسا بتونس أندري باران André Parant.

وتناول اللقاء علاقات التعاون وآفاق دعمها وتعزيزها بين تونس وفرنسا، وضرورة الاسراع بعقد الدورة الرابعة للمجلس الأعلى للتعاون بين تونس وفرنسا في السداسي الاول لهذه السنة.

وأكدت رئيسة الحكومة على ضرورة الإعداد الجيد لهذا الاستحقاق الثنائي الهام.

من جهته، أبرز السفير الفرنسي حرص بلاده على مواصلة دعم التعاون التونسي الفرنسي من خلال استعادة نسق الزيارات المتبادلة بين مسؤولي البلدين، مؤكدا دعم فرنسا لتونس ومرافقتها في مسارها الاصلاحي.

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