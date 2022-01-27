سفير فرنسا يُؤكّد للطبوبي تقديره للدور الذي يقوم به اتحاد الشغل في كل محطات تونس

أكد سفير فرنسا بتونس أندريه باران خلال لقاء جمعه بالأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الخميس، تقديره للدور الذي يقوم به الاتحاد في كل المحطات التي مرت بها تونس، مؤكدا الدعم المتواصل الذي تلقاه التجربة الديمقراطية التونسية والتي تتطلب مساندتها بمشاركة الجميع للخروج من الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد.

وجدد السفير الفرنسي حرص بلاده للعمل كصديق وشريك لتونس ودعم مسارها الديمقراطي ومساعدتها للخروج من الوضع الاقتصادي الصعب، وفق ما نشرته جريدة الشعب.

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