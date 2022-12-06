سفير فلسطين يُكرّم الشاب التونسي الذي رفع علم فلسطين عاليا

استقبل السفير الفلسطيني بتونس هائل الفاهوم صباح اليوم الثلاثاء 6 ديسمبر 2022، محمد أمين بلاغة الشاب التونسي الذي دخل أرضية ملعب مباراة منتخب تونس وفرنسا ورفع علم فلسطين داخل أرضية الملعب والتي فاز بها المنتخب التونسي على نظيره الفرنسي بهدف مقابل صفر في مونديال العالم بقطر.

وتم خلال اللقاء تكريم الشاب بلاغة على دوره في دعم الحق الفلسطيني خلال تظاهرة عالمية وأمام انظار الملايين من المشاهدين بالعالم ، وهو تأكيدا منه على أن فلسطين كانت وستبقى في وجدان وعقول الشعب التونسي الشقيق و شعوب العالم أجمع المناصرة لحقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال واقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس .

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