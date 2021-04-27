سفير كندا بتونس يؤكد دعم بلاده المطلق لبرنامج الاصلاحات في تونس

تحادث رئيس الحكومة اليوم الثلاثاء 27 أفريل 2021، بقصر الحكومة بالقصبة مع سفير كندا بتونس باتريس كوزينو.

وتناولت المحادثة الوضع الصحي في البلدين في ظل انتشار وباء كوفيد-19 وتقدم عمليات التلقيح والتزود باللقاحات.

ونوّه رئيس الحكومة بمساهمة كندا في البرنامج الأممي « كوفاكس » الذي أنشأته منظمة الصحة العالمية، وسعيها لدعم تونس للاستفادة من هذه التجربة الأمميّة.

واعتبر هشام مشيشي أن بلادنا تواجه اليوم مرحلة صعبة خصوصا في المجال الاقتصادي، مضيفا أنه تم تنسيق الجهود للتوجّه للتفاوض مع صندوق النقد الدولي ببرنامج اقتصادي توافقي وتشاركي مع كل المنظمات الوطنية.

من جانبه، عبّر سفير كندا بتونس عن دعم بلاده المطلق لمجهودات الحكومة التونسية فيما يخص برنامج اصلاح الاقتصاد الوطني الذي وضعته الحكومة بالتشارك مع المنظمات الوطنية.

وشدّد السفير الكندي على أن بلاده إضافة إلى كل بلدان مجموعة السبع ستقف مع تونس في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي معتبرا ان تونس ستتجاوز هذه الوضعية الاقتصادية الصعبة.

كلمات البحث :إصلاحات;المشيشي;تونس;سفير كندا