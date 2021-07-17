سفينة «صلامبو» تُغادر بإتجاه جنوة لشحن وحدات عاجلة من الأوكسجين للمستشفيات

أعلنت الشركة التونسية للملاحة في بلاغ لها مساء اليوم السبت، أن السفينة صلامبو غادرت ميناء ليفورن في حدود الساعة الخامسة والنصف من بعد ظهر هذا اليوم دون شحن كامل حمولتها في اتجاه ميناء جنوة للإرساء حوالي منتصف الليل وشحن وحدات عاجلة من الاكسيجين لتزويد المستشفيات التونسية .

وتقدمت الشركة باعتذاراتها لحرفائها بسبب هذا الظرف الطارئ، شاكرة إياهم على حسن تفهمهم.

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