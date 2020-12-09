سقوط حافلة في حفرة وسط الطريق: وزارة التجهيز توضح

أعلنت وزارة التجهيز والاسكان والبنية التحتية في بلاغ لها اليوم الأربعاء، أنه خلافا لما يتم تداوله بوسائل الاعلام المسموعة وشبكات التواصل الاجتماعي فإن الأضرار المسجلة ليلة البارحة ناجمة عن انهيار قنوات تحويل المياه المستعملة قطر 1400 مم والراجعة بالنظر للديوان الوطني للتطهير هي بمدخل معمل محاذي للسوق الجملة ببئر القصعة وليس بمعبد الطريق الجهوية 36، مشيرة إلى أن حركة المرور بهذه الطريق عادية في الاتجاهين.

وبينت الوزارة بأن كمال الدوخ وزير التجهيز أدى زيارة ليلة امس الى الموقع الحادث حيث عاين الطريق و وضعية البنية التحتية.

وشدد الوزير على ضرورة غلق الطريق حماية لمستعملي الطريق في انتظار تدخل الجهات المعنية لإصلاح الأضرار.

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