سقوط مروحية عسكرية: هويات الضحايا العسكريين الثلاثة

اخر تحديث : 06/10/2021
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

مروحية عسكرية

أسفر سقوط مروحيّة عسكريّة ليلة البارحة، أثناء تنفيذ تمرين طيران ليلي بمنطقة الحامة من ولاية قابس، عن وفاة 3 عسكريين كانوا على متنها وهم:
الملازم أوّل عصام العرفاوي (قائد المروحية)
الملازم مهدي الدربالي (مساعد طيّار)
الوكيل محمد بن صالح (ميكانيكي ملاح).
وأكدت وزارة الدفاع الوطني في بلاغ لها، أن لجنة فنيّة ستتولّى التحقيق لتحديد أسباب الحادث، فيما تكفّل القضاء العسكري بفتح بحث تحقيقي في الغرض.


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