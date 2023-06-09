سقوط مروحية: وزير الدّفاع يؤبن ثلاثة من فقيدي المؤسسة العسكرية

أشرف وزير الدّفاع الوطني عماد ممّيش صباح اليوم الجمعة 09 جوان 2023، بالقاعدة الجوية بالخروبة ببنزرت على موكب تأبين ثلاثة عسكريين توفوا ليلة أمس الأوّل جراء سقوط مروحية عسكرية بمنطقة « كاب سيراط »، وهم على التوالي الملازم أوّل علي المرنيصي، الوكيل أوّل رمزي المعلاوي والوكيل أشرف الفاهمي.

وجرى الموكب بحضور ثلّة من العسكريين وعائلات الشهداء، تم خلاله تلاوة الفاتحة ترحُمًا على شهداء الواجب، وإستحضر وزير الدفاع الوطني بالمناسبة مناقبهم وأثنى على ما تحلّوا به من روح وطنية عالية، كما توجه لعائلاتهم بإسم رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بأخلص عبارات التضامن والمواساة في هذا المصاب الجللّ، مؤكدا حرص المؤسسة العسكرية الثابت على توفير كل الإحاطة اللازمة لفائدة عائلات الشهداء.

كلمات البحث :المؤسسة العسكرية;مروحية;وزير الدفاع