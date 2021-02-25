سلالة كورونا المكتشفة بتونس خالية من الطفرات المتسببة في سرعة وخطورة الانتشار

كشف مدير معهد باستور وعضو اللجنة العلمية لمجابهة بفيروس كورونا الهاشمي الوزير في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء عشية اليوم الخميس، أن عملية التقطيع الجيني الكامل للسلالة الجديدة لفيروس كورونا المستجد، المكتشفة، في تونس، نهاية الأسبوع، أثببت خلوه هذه السلالة من الطفرات الخصوصية المتسببة في سرعة وخطورة انتشار السلالات الجديدة للفيروس المسجلة في كل من البرازيل وبريطانيا وجنوب افريقيا.

وقال الوزير إن « عملية التقطيع الجيني التي قام بها فريق المخبر المرجعي لهذا النوع من الفيروسات بالمستشفى الجامعي شارل نيكول باشراف الدكتورة إلهام بوطيبة، أكدت العثور على الطفرة على مستوى الجينوم 501 ولكن دون العثور على الطفرات الرئيسية الأخرى المتسببة في سرعة انتشار الفيروس وخطورته والتي يطلق عليها الطفرات المقلقة أو Variants of concern أو varaiants inquiétants ».

وأتت نتائج عملية التقطيع الجيني، حسب عضو اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا، متطابقة مع نتائج الدراسات السريرية الوبائية التي قامت بها الإدارة الجهوية للصحة بتونس والمرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة التي أكدت عدم العثور على أي خصوصية للسلالة الجديدة على مستوى سرعة انتشار الفيروس أو خطورته مقارنة بالسلالات الجديدة المسجلة في كل من البرازيل وبريطانيا وجنوب افريقيا.

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