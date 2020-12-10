سلسلة ثانية من الأمطار الرعدية بعد الظهر

يتميز طقس اليوم الخميس 10 ديسمبر 2020، بملامح شتوية وتقلبات جوية متواصلة.

حيث سيشهد الطقس بقايا أمطار بأقصى الشمال في الصباح ومن ثم سلسلة ثانية من الأمطار الرعدية بالشمال والمناطق الشرقية بعد الظهر.

تتواصل الرياح قوية قرب السواحل و بالجنوب حيث تثير الرمال والأتربة، أما النشرات التحذيرية سارية المفعول بالنسبة للملاحة والصيد البحري والبحر شديد الاضطراب إلى هائج.

الحرارة دون تغيير و تتراوح القصوى بين 10 و 14 درجة بالشمال والمرتفعات وبين 14 و18 درجة ببقية الجهات.

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