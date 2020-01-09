سلمان بن عبد العزيز يدعو قيس سعيّد لزيارة المملكة السعودية

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد اليوم الخميس 09 جانفي 2020، بقصر قرطاج وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، مرفوقا بوزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبد العزيز قطان.

وتلقّى رئيس الجمهورية بالمناسبة رسالة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، جدّد له فيها التهاني باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية بمناسبة الفوز في الانتخابات الرئاسية، وبما تحقق لتونس من استقرار سياسي.

وتضمنّت الرسالة دعوة موجّهة من خادم الحرمين الشريفين إلى رئيس الجمهورية، لزيارة المملكة العربية السعودية لمزيد تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية والتشاور والتنسيق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتمّ التطرق خلال هذا اللقاء إلى متانة العلاقات بين الجمهورية التونسية والمملكة العربية السعودية ومزيد تطويرها في كافة المجالات لتحقيق المصالح المشتركة.

كلمات البحث :المملكة السعودية;سلمان بن عبد العزيز;قيس سعيد