سليانة: إضراب عام يوم 28 جانفي 2021

أقر الاتحاد الجهوي للشغل بسليانة عقب اجتماع مجلسه الجهوي مساء الخميس، الإضراب العام الجهوي بيوم واحد يوم 28 جانفي 2021، يتبع بإضراب عام بيومين ثم ثلاثة أيام سيتم تحديد تواريخها من قبل المكتب التنفيذي، « في حال عدم استجابة السلط لمطالب الجهة » .

وبين الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل، أحمد الشافعي في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، بأن « المشاغل التنموية بالجهة، وملف جرحى الرش، من أبرز مطالب الجهة، حيث تفاقمت البطالة في الجهة لتصل إلى نسبة 20 بالمائة، فضلا عن افتقار الجهة لأهم المرافق الأساسية ».

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