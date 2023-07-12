سليانة: استرجاع عقار دولي فلاحي بمساحة 69 هكتارًا

تمكنت مصالح الإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بسليانة اليوم الأربعاء 12 جويلية 2023، من استرجاع العقار الدولي الفلاحي المعروف بـ » برتيدا ألفونس » الكائن بمعتمدية بوعرادة من ولاية سليانة تبلغ جملة مساحته 69 هكتارا، سبق أن كان في تصرف الغير دون وجه شرعي.

وقد تمت عملية الاسترجاع تنفيذا لقرار إخلاء صادر عن والي الجهة وبحضور كافة الأطراف المتداخلة، وتم تسليم العقار المستردّ إلى مصالح ديوان الأراضي الدّولية في انتظار إعادة توظيفه في أقرب الآجال طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.

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