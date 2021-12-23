سليانة: الإطاحة بخلية إرهابية

تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيش التابعة لمنطقة الحرس الوطني بقعفور، بالتنسيق مع الإدارة الفرعية للاستعلام بإدارة الإستعلامات والأبحاث، خلال اليومين المنقضيين، من الكشف عن خلية إرهابية تضم 6 عناصر تكفيرية بمعتمدية بوعرادة.

وقال مصدر أمني لوكالة تونس افريقيا للأنباء، إن الوحدات المذكورة « ضبطت لدى الأشخاص المعنيين معدات إعلامية تم إستعمالها للتواصل مع عناصر إرهابية ولتمجيد الإرهاب، والدعوة إلى الإلتحاق ببؤر التوتر ».

وأضاف أنه تم الإحتفاظ بـ4 منهم، وتقديم شخصين اخرين إلى النيابة العمومية بولاية سليانة.

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