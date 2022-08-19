سليانة: الاحتفاظ بـ4 أشخاص تعمدوا التلاعب والمُضاربة بكميات من الشعير المُدعم

احتفظ أعوان وإطارات فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بمنطقة الحرس الوطني بسليانة، أمس الخميس، بعد استشارة النيابة العمومية ب4 أشخاص تعمدوا التلاعب بكميات من الشعير المدعم (موجه بالأساس لصغار الفلاحين ومربي المواشي) والمضاربة والاتجار فيها خارج مسالك التوزيع القانونية وتدليس وصولات وشهادات إبراء معدة للغرض.

وأبرز مصدر أمني في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء بأن المحتفظ بهم الاربعة، هم تاجر وصاحب نيابة لبيع الأعلاف بكسرى وموظف بخطة وكيل بديوان الحبوب وسائق شاحنة تابعة لشركة خاصة وصاحب مصنع لصنع الأعلاف المركبة.

وبين المتحدث أن الواقعة جدت في شهر أفريل المنقضي، حيث ضبطت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بمنطقة الحرس الوطني بسليانة شاحنة ثقيلة محملة بمادة الشعير المدعم كان صاحبها ينوي التفريط فيها خارج المسالك القانونية

وتابع المصدر ذاتهن أنه على إثر تعهدها بالبحث في قضية عدلية موضوعها « استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لنفسه والتدليس ومسك واستعمال مدلس وتكوين وفاق بغاية الاعتداء على الأملاك والمشاركة في ذلك والمضاربة في مادة مدعمة » وبعد القيام بالتساخير والسماعات اللازمة، تم الاحتفاظ بالمظنون فيهم ولاتزال الأبحاث جارية.

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