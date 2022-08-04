سليانة: بطاقة إيداع بالسجن ضد شخص من أجل تعمد إضرام النار بغابة

أعلن المساعد الأول لوكيل الجمهورية والناطق الرسمي بإسم المحكمة الابتدائية بسليانة علي السالمي في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء مساء الأربعاء، أن الشخص المحتفظ به أول أمس الإثنين من أجل الاشتباه في تعمده إضرام النار بأرض غابية بمنطقة الزريبة من معتمدية سليانة الجنوبية مثل اليوم أمام النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بالجهة ،حيث أذنت بفتح بحث تحقيقي ضده وضد كل من يكشف عنه البحث من أجل تعمد إضرام النار بغابة طبقا للفصل 98 من مجلة الغابات والفصل 307 من المجلة الجزائية.

وأضاف السالمي أن قاضي التحقيق بالمكتب الثالث بالمحكمة الإبتدائية بسليانة تعهد بالبحث في هذه القضية و أصدر بتاريخ يوم الإربعاء بطاقة إيداع بالسجن ضد المظنون فيه ولاتزال الأبحاث التحقيقية جارية.

وكشف مصدر من الحرس الوطني في تصريح سابق أن أعوان وإطارات مركز الحرس الوطني بسليانة الجنوبية إحتفظوا أول أمس الإثنين وبعد إستشارة النيابة العمومية بشخص أربعيني ، من أجل تعمد إضرام النار بأرض غابية، علما بأن المظنون فيه أصيل منطقة الزريبة ،لافتا إلى أن حريقا اندلع في حدود منتصف نهار يوم الإثنين بأرض غابية بمنطقة الزريبة من عمادة سيدي مرشد بمعتمدية سليانة الجنوبية، وأتى على هكتارين من أشجار الصنوبر الحلبي.

وذكر المصدر ذاته، أن أعوان الغابات والحماية المدنية والحرس الوطني تحولوا على عين المكان وأثناء المعاينة اشتبه أعوان الحرس الوطني التابعين لمركز الحرس الوطني بسليانة الجنوبية في شخص بدت عليه علامات الاضطراب والارتباك.

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