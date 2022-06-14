سليانة: حريق يلتهم 5 هكتارات من القمح والشعير والحصيدة

تمكنت وحدات الحماية المدنية التابعة للإدارة الجهوية للحماية المدنية بسليانة اليوم الثلاثاء 14 جوان 2022، من السيطرة على حريق إندلع بأرض زراعية بمنطقة سجة من معتمدية سليانة الجنوبية.

وأفاد مصدر من الحماية المدنية في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، بأن الحريق أتى على 5 هكتارات موزعة بين 3 هكتارات قمح ونصف هكتار شعير والبقية حصيدة.

من جهته، رجّح مصدر من الحرس الوطني تكون أسباب الحريق راجعة الى تطاير شرارة من آلة الحصاد وفق ما بينته المعطيات الأولية

كلمات البحث :حريق;سليانة;قمح