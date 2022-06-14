سليانة: حريق يلتهم 5 هكتارات من القمح والشعير والحصيدة

اخر تحديث : 14/06/2022

حريق

تمكنت وحدات الحماية المدنية التابعة للإدارة الجهوية للحماية المدنية بسليانة اليوم الثلاثاء 14 جوان 2022، من السيطرة على حريق إندلع بأرض زراعية بمنطقة سجة من معتمدية سليانة الجنوبية.

وأفاد مصدر من الحماية المدنية في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، بأن الحريق أتى على 5 هكتارات موزعة بين 3 هكتارات قمح ونصف هكتار شعير والبقية حصيدة.

من جهته، رجّح مصدر من الحرس الوطني تكون أسباب الحريق راجعة الى تطاير شرارة من آلة الحصاد وفق ما بينته المعطيات الأولية


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