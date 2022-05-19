سليم الرياحي: قررت العودة إلى تونس وسأضع نفسي على ذمة القضاء

أعلن رجل الأعمال سليم الرياحي الموجود حاليا بفرنسا في تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك اليوم الخميس، عن قراره العودة إلى تونس، ووضع نفسه على ذمة القضاء التونسي حتى يعرف الجميع حقيقة الملفّين الفارغين الذين لفقا بغيابه قصد إنهاء نشاطاته السياسية و الرياضية بتونس، وفق تعبيره.

وكتب الرياحي: « حتى يرتاح الجميع من بذل الجهود المجانية في هرسلتي أينما كنت في الخارج، مثلما حصل باليونان نهاية الصيف الماضي وأنصفني القضاء اليوناني عندها، قررت العودة إلى تونس.. لست فاسدا أو مجرما في حق وطني حتى أستحق هذا الظلم و الافتراء وأسترجع بإذن الله حقوقي كاملة بالقانون وبقضاء عادل مستقل . »

وأضاف الرياحي: « أنا لست هاربا من العدالة ببلدي و لم أكن يوما هاربا من عدالة أي بلد كان، غادرت بالطرق القانونية ولأسباب متعلقة بالتزاماتي كرجل أعمال قاطن وعائلته بالخارج، وقد تم منعي بعدها من الدخول إلى تونس في 2018 بعد كيد مؤامرة سياسية قذرة ضدّي – بات الجميع يعرف تفاصيلها- من قبل عدد من الفارّين من المحاسبة على الجرائم التي اقترفوها لما كانوا في أعلى هرم السلطة وعلى رأسهم رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد وعدد من معاونيه وحلفائه السياسيين ومستشاريه . »

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