سمير ديلو لأعضاء «البرلمان الرّئاسيّ» : نتابعكم على قناة «شوفلي حلّ»

وجّه المحامي والقيادي السابق في حركة النهضة سمير ديلو في تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك، رسالة إلى ما اعتبرهم أعضاء البرلمان الرئاسي الجديد، بقوله: « حظّا سعيدا .. ونتابعكم – مبدئيّا – على قناة شوفلي حلّ « .!

وورد في نص التدوينة ما يلي:

« بعيدا عن جدل الشّرعيّة و المشروعيّة الذي قد لا يعنيكم و لا يعني لكم ولا تعنون له شيئا كثيرا .. أودّ لفت انتباهكم إلى أنّكم ستكتشفون بعد تسلّم مفاتيح الخزائن المخصّصة للنّوّاب أنّ هناك حاجيات لم يتمكّن النّوّاب الذين سبقوكم من استرجاعها بعد انتصاب المدرّعة العسكريّة في بوّابة المجلس والمتحف ليلة 26 جويلية 2021 .

القليل الذي أعرفه أنّكم ستجدون ملابس ووثائق شخصيّة وكتب ومجلاّت قانونيّة وكاميرا (على الأقلّ ) وجهاز هاتف ( على الأقلّ ) وجهاز كمبيوتر محمول ( على الأقلّ ) .. وحاجيات متنوّعة، أمّا بخصوص الموادّ القابلة للتّلف فلا حرج. »

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