سمير ديلو: لِمَ تشويه وعرض صور من غادرونا لرحمة الله؟

اعتبر القيادي بحركة النهضة سمير ديلو في تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك اليوم الثلاثاء، أن ما اعتبرها « حكومة الرئيس » هي » حكومة 117 » وهي غير شرعيّة لاستناد تعيينها لأمر غير دستوريّ، ولعدم نيلها ثقة المؤسّسة التّشريعيّة المنتخبة، وفق تعبيره.

وأضاف ديلو:

« إن كان الخطر الدّاهم هو حكومة المشّيشي فها قد حلّت محلّها حكومة سعيّد ..وإن كان الخطر الدّاهم هو الدّستور فها قد حلّ محلّه ( تقريبا ) الأمر 117 وإن كان الخطر الدّاهم هو البرلمان فها قد أُغلقت بوّابته بمدرّعة عسكريّة وعُلّقت نشاطاته وأوقفت جرايات أعضائه ..فما الذي يمنعه من حلّه فيُريح ويستريح ..!؟ » .

كما تساءل سمير ديلو: « لئن كان بإمكان من يصفهم الرّئيس بالخونة والمتآمرين والمستقوين بالخارج والوحوش والكواسر والمخمورين والمُخبرين والحشرات والفاسدين .. أن يدافعوا عن أنفسهم ، فلِمَ تشويه وعرض صور من غادرونا لرحمة الله ..!؟ » .

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