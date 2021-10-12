سمير ديلو: لِمَ تشويه وعرض صور من غادرونا لرحمة الله؟

اخر تحديث : 12/10/2021
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

سمير ديلو

اعتبر القيادي بحركة النهضة سمير ديلو في تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك اليوم الثلاثاء، أن ما اعتبرها « حكومة الرئيس » هي  » حكومة 117  » وهي غير شرعيّة لاستناد تعيينها لأمر غير دستوريّ، ولعدم نيلها ثقة المؤسّسة التّشريعيّة المنتخبة، وفق تعبيره.

وأضاف ديلو:
« إن كان الخطر الدّاهم هو حكومة المشّيشي فها قد حلّت محلّها حكومة سعيّد ..وإن كان الخطر الدّاهم هو الدّستور فها قد حلّ محلّه ( تقريبا ) الأمر 117 وإن كان الخطر الدّاهم هو البرلمان فها قد أُغلقت بوّابته بمدرّعة عسكريّة وعُلّقت نشاطاته وأوقفت جرايات أعضائه ..فما الذي يمنعه من حلّه فيُريح ويستريح ..!؟  » .

كما تساءل سمير ديلو: « لئن كان بإمكان من يصفهم الرّئيس بالخونة والمتآمرين والمستقوين بالخارج والوحوش والكواسر والمخمورين والمُخبرين والحشرات والفاسدين .. أن يدافعوا عن أنفسهم ، فلِمَ تشويه وعرض صور من غادرونا لرحمة الله ..!؟  » .


Print This Post

كلمات البحث :;

اقرأ المزيد ...


نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.

ترك التعليق