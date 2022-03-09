سنة سجنا مع النفاذ العاجل ضد طارق الحداد

أصدر قاضي محكمة الناحية حكما يقضي بالسجن لمدة سنة مع النفاذ العاجل في حق الناطق الرسمي باسم اعتصام الكامور طارق الحداد ومرافقه وذلك في علاقة بحادثة »الاعتداء على طبيبة استعجالي وهضم جانب موظف عمومي بالقول و الاعتداء عليه بالعنف الخفيف أثناء مباشرته لوظيفة ».

و أكد المتحدث الرسمي بإسم المحكمة الابتدائية في تطاوين قاسم مزقار في تصريح لإذاعة « موزاييك » انه وفي قضية أخرى تم فتح تحقيق لدى قاضي التحقيق بمحكمة تطاوين وإصدار بطاقات إيداع بالسجن في حق 3 متهمين من بينهم المنسق العام لاعتصام الكامور ضو الغول مع الإبقاء على متهم رابع في حالة سراح و إصدار بطاقة تفتيش في حق متهمين اثنين تحصنا بالفرار، وذلك من أجل »محاولة القتل العمد و تكوين عصابة للاعتداء على الأشخاص و الاملاك و حمل و مسك سلاح ناري من الصنف الثالث بدون رخصة إضافة إلى السكر الواضح في الطريق العام و احداث الهرج و التسويش والاعتداء على الأخلاق الحميدة ».

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