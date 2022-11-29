سنة سجنًا في حق الصحفي خليفة القاسمي

أعلن الصحفي خليفة القاسمي في تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك اليوم الثلاثاء، أن الدائرة الجنائية المختصّة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، قضت في حقه بالسجن مدّة سنة، وهو حاليا في حالة سراح في انتظار جلسة الاستئناف.

وكانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسين قد أكدت في بيان لها اليوم، أن قضية الصحفي القاسمي جاءت اثر رفضه كشف مصدر معلوماته على خلفية نشر خبر صحيح حول القبض على أشخاص بشبهة إرهابية بولاية القيروان.

وقد انطلق تتبع القاسمي في مارس 2022 بتهم على معنى قانون مكافحة الإرهاب والمجلة الجزائية وتم الاحتفاظ به لخمس أيام وإطلاق سراحه اثر حملة تأييد واسع وطني ودولي.

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