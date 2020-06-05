سنتان سجنا ضد صاحب وكالة الأسفار المنظمة لـ « رحلة الموت »

أعلن الناطق الرّسمي باسم محكمة باجة رياض بن بكري في تصريح لموقع حقائق اون لاين اليوم الجمعة 5 جوان 2020، أنه تم إصدار حكم بالسجن لسنتين ضدّ صاحب وكالة الأسفار التي تعود لها ملكية حافلة ما يُعرف بـ « رحلة الموت » .
وقال بكري إنّه تم إصدار الحكم نفسه في طوره الابتدائي والاستئنافي مع توجيه تهمة القتل على وجه الخطأ له.
وللتذكير فقد أسفرت حادثة عمدون التي جدت يوم الأحد 1 ديسمبر 2019، على مستوى منطقة « عين السنوسي » من معتمدية عمدون بولاية باجة عن وفاة 29 شخصا .
كلمات البحث :رحلة الموت;سجن;وكالة الأسفار
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